Aeroporto da Madeira com arranque de ano para esquecer

O movimento de aviões e de passageiros no aeroporto da Madeira caiu, respectivamente, 17,7% e 27,1% em Janeiro face ao mês da ‘festa’. O ano começou com 800 voos que transportaram apenas 53 mil viajantes. O assunto está em destaque no MAIS DIÁRIO desta tarde.

Saiba também que:

. A Madeira tem as taxas de pobreza mais elevadas do País

. A Ponta do Sol ainda espera pela Lei de Meios

. A freguesia do Faial chega aos 471 anos com muito por fazer

. A gerontóloga critica visão depreciativa dos idosos.

. O Nacional defronta amanhã a 'muralha' azul

