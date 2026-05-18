Seis mortos e oito feridos em ataque com arma de fogo na Turquia

Seis pessoas morreram hoje e oito ficaram feridas num ataque com arma de fogo na província de Mersin, no sul da Turquia, anunciou o Presidente, Recep Tayyip Erdogan.

"Peço a Deus que conceda misericórdia aos nossos seis cidadãos que perderam a vida (...) e desejo uma rápida recuperação aos nossos oito feridos que ainda estão hospitalizados", declarou Erdogan, num comunicado televisivo, sem adiantar mais pormenores sobre o ataque armado.

Segundo as agências de notícias privadas DHA e IHA, o suspeito, que ainda está em fuga, abriu fogo no interior de um restaurante, matando o proprietário e um funcionário, antes de abater mais dois homens e ferir vários outros enquanto fugia.

A agência de notícias oficial Anatolia e o diário Sabah, que descreveram o suspeito como um homem de 37 anos, afirmaram que este já antes tinha matado a tiro a ex-mulher.

Imagens publicadas pelos meios de comunicação locais mostram um helicóptero a sobrevoar a área em busca do suspeito, bem como ambulâncias a transportar os feridos para um hospital.

De acordo com a DHA e a IHA, uma das vítimas era um pastor que levava o rebanho para pastar perto do restaurante onde o suspeito abriu fogo, situado numa estrada que atravessa uma cidade a 40 quilómetros a nordeste de Mersin.

"Ele entrou sem dizer uma palavra... Pensámos que ia pegar no telemóvel, mas sacou de uma pistola. Baixei-me e ele disparou sobre mim", relatou Mehmet Han Topal, funcionário do restaurante ferido na anca, à IHA.

O gabinete do governador de Mersin escusou-se, até agora, a comentar o ataque.

Em abril, um adolescente de 14 anos abriu fogo numa escola de uma grande cidade a 180 quilómetros a leste, matando nove alunos de 10 e 11 anos, além de um professor.

Um atirador de 19 anos tinha ferido 16 pessoas no dia anterior, numa escola secundária no sudeste do país.

Na sequência destes acontecimentos, o Presidente Erdogan anunciou a intenção de tornar mais severa a legislação para "limitar a posse de armas".

Segundo estimativas de uma fundação turca, circulam no país dezenas de milhões de armas de fogo, a maioria das quais são ilegais.