Vento forte no Aeroporto da Madeira impede aterragem do único voo da TAP

Depois de três tentativas de aproximação falhadas à pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, devido ao vento forte que se faz sentir no extremo Leste da Ilha da Madeira, está já de regresso à procedência - Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa - o avião da TAP – TP 1693 – que tinha chegada prevista para as 22h15. A aeronave, um Airbus A320, ainda passou a Ponta de São Lourenço por três vezes, mas o vento forte, que hoje já registou rajada de até 70 km/h junto à pista, ‘empurrou’ o avião de regresso a Lisboa.

Assinale-se que este era o único voo programado para hoje operado pela companhia de bandeira nacional entre o continente e a Madeira.