Obra na estrada que liga Estreito da Calheta ao Jardim do Mar deverá estar concluída em Abril de 2022

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 11 de Fevereiro, pelas 11.30 horas, as obras em curso da primeira fase da obra de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no troço da Estrada Regional - ER 223, que liga o Estreito da Calheta ao Jardim do Mar.

Esta obra, que foi iniciada a 12 de Outubro de 2020, é financiada pela Lei de Meios e foi adjudicada pelo preço contratual de 18.418.000,00 euros (22.469.960,00 euros já com IVA), ao consórcio denominado Tecnovia Madeira / Afavias, com um prazo de execução de 18 meses. Ou seja, a conclusão dos trabalhos está prevista para Abril de 2022.

Nesta primeira fase da obra serão executados trabalhos numa extensão aproximada de 1.080 metros, correspondendo à construção de um túnel com uma extensão de 1.051 metros, que constituirá uma alternativa ao actual troço entre o Túnel da Ribeira Funda e a entrada do Túnel para o Paul do Mar.

O actual entroncamento entre o Túnel do Paul do Mar e o acesso ao Jardim do Mar será substituído por uma rotunda, parcialmente assente sobre uma solução em estrutura.

Esta variante à estrada existente será dotada de órgãos de drenagem, equipamentos de sinalização e segurança, iluminação, ventilação, rede de combate a incêndios, postos SOS e extintores.

À presente data, estão em execução os trabalhos de emboquilhamentos e escavação em subterrâneo do túnel e galeria pedonal, bem como os trabalhos preparatórios para a execução da referida rotunda.

De referir que a designada 'Fase B' da obra encontra-se em fase de concurso.