Tome nota da agenda desta sexta-feira, 12 de Fevereiro

Durante o dia - Estará interrompida a circulação rodoviária na Rua da Conceição, na freguesia da Sé, entre a Rua do Bom Jesus e a Rua do Frigorifico, devido à reparação do pavimento em calçada portuguesa.

Durante o dia - A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a uma intervenção de reparação da rede de águas e esgotos, estará interrompida até ao dia de hoje a circulação rodoviária no Caminho Velho da Igreja, na freguesia de São Gonçalo.

8h30 - Decorrerá na sala Luís Miguel de Sousa Classroom da Escola Secundária Jaime Moniz uma sessão em directo com o Parlamento Europeu, integrada no programa Euroscola. O tema de trabalho da sessão ‘Euroscola On-line’ deste dia é a ‘Carta dos Direitos Fundamentais da UE’.

9 horas - O Juntos pelo Povo (JPP), através do deputado e biólogo de profissão Rafael Nunes, vai realizar uma conferência de imprensa, via Skype, pelas 9 horas. Em causa está a questão ‘quente’ das Ginjas, cuja futura asfaltagem está a levantar enorme onda de contestação cívica e política.

11 horas - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11 horas, nas instalações do Grupo Parlamentar - Rua da Alfândega, número 46. O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca irá prestar declarações.

11 horas - A Direcção Regional de Desporto promove uma reunião de trabalho com as Associações Regionais de Modalidade e Multidesportivas, das 11 às 13 horas, evento que devido aos condicionalismos resultantes da pandemia de Covid-19 será realizado através da plataforma Microsoft Teams. Esta reunião de trabalho tem como foco principal abordar vários assuntos, bem como outros assuntos de interesse para o Desporto da Região Autónoma da Madeira. Em foco estarão a retoma da actividade desportiva e da competição na RAM; apoios financeiros para a época desportiva 2020/2021; propostas de alteração ao Regulamento de Apoio ao Desporto; acordos de deslocações para competição nacional não regular da época 2020/2021; e projecto de alto rendimento para o próximo ciclo olímpico.

11 horas - O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11 horas, uma conferência de imprensa, na Baía de Câmara de Lobos.

11h30 - A CDU promove uma iniciativa política regional sobre a urgência de intervenção em zonas de risco geológico, com as conclusões agendadas para as 11h30, através do coordenador regional, Edgar Silva, no início da descida da estrada regional da Fajã da Ovelha para o Paul do Mar, no concelho da Calheta.

11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, as novas instalações da empresa Máxima Dinâmica – Reparações & Construções Lda., no Caminho do Ti Cipriano n.º 1, Camacha.

12 horas - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, entrega, pelas 12 horas, no Estaleiro dos Serviços Hidroagrícolas da ARM (Ribeira Brava, acima da bomba de gasolina), 7 novas moto4 aos trabalhadores dos Serviços Hidroagrícolas (levadeiros), de modo a garantir as adequadas condições de trabalho, segurança e rentabilidade dos funcionários afectos à distribuição de água de rega.

14h30 - A Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Santa Cruz realiza-se através de videoconferência (skype). Um dos pontos de trabalho é uma primeira revisão ao Orçamento Municipal de 2021.

19 horas - Conferência de imprensa nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, para fazer ponto de situação à campanha da vacinação contra a covid-19, a decorrer na Região Autónoma da Madeira.