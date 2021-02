Tome nota da agenda desta quarta-feira, 10 de Fevereiro

9 horas - A Assembleia Legislativa da Madeira volta a reunir-se hoje, depois do adiamento, decidido na segunda-feira, pela Conferência dos Representantes dos Partidos. A decisão foi tomada após a detecção de um caso covid-19 de "modo a manter a normalidade e a decisão que já havia sido tomada anteriormente de realizar dois plenários por semana”.

9 horas - A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Pico e Fernandes, Quinta do Leme e Ribeira Fernanda, das 9 às 13 horas.

10 horas - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove a quinta edição do Concurso de Declamação de Poesia, desta vez integrado nas comemorações dos 75 anos do Conservatório. O evento realizar-se-á a partir das 10 horas.

11h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, a empresa Francisco Câmara Climatização – Sistemas de Ar Condicionado e Electricidade, na Estrada do Visconde Cagongo, n.º 51, no Funchal.

12 horas - O Marítimo B entra em acção frente ao Salgueiros, no Campeonato de Portugal. O jogo decorre no Estádio Municipal da Lousada e tem transmissão televisão em directo no canal 11.

Durante o dia - O Governo Regional, através do Gabinete da Vice-Presidência no Porto Santo, vai levar a cabo até hoje uma campanha de desratização, que abrangerá diversos pontos da Ilha Dourada.

19 horas - Mais um concerto no âmbito do projecto 'Streaming Sessions', da responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura, através da plataforma 'Madeira Cultura'.