Tome nota da agenda desta terça-feira, 9 de Fevereiro

10h00: Webinar - ‘O Estado do Turismo’

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) realiza, entre as 10:00 e as 11:30, o webinar ‘O Estado do Turismo’, com o objectivo de debater a situação actual do sector. A palestra conta com a participação da eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar. Pode assistir através das seguintes plataformas:

10:00 - Visita às obras do Centro Cívico do Arco de São Jorge

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitam, pelas 10 horas, as obras de reabilitação do Centro Cívico do Arco de São Jorge, em Santana.

12:00 - Visita à obra de construção do Caminho Agrícola da Nogueira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, a obra de construção do Caminho Agrícola da Nogueira, em Câmara de Lobos.

12:00 - Certificados ‘Madeira Safe’

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcará presença na entrega dos certificados ‘Madeira Safe to Discover’ aos hotéis Four Views Monumental e Four Views Oásis. A cerimónia acontecerá às 12 horas, no Hotel Four Views Monumental.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

09:30 - Exposição permanente Atelier Vicente’s

Após um período de manutenção, o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s reabriu o seu espaço de Exposição Permanente, onde se encontra patente ‘Do Estúdio à Fajã – Retrato e Paisagem na Fotografia Madeirense’, que poderá visitar de terça-feira a sábado, entre as 09:30 e as 15:30.

Até dia 20 - Exposição ‘Blue Light’

Está patente ao público a exposição ‘Blue Light’, de Silvestre Pestana, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias. A mostra pode ser vista até ao dia 20 de Fevereiro.

DESPORTO

19:00 - Nacional defronta Boavista

O Nacional, que ocupa o 9.º lugar do campeonato nacional (com 18 pontos) vai defrontar, o Boavista, 16.º classificado (com 17 pontos), em jogo da 18.ª jornada. A partida será disputada, pelas 19 horas, no Estádio do Bessa Século XXI.

19h45 - Ronaldo joga segunda mão da meia final da taça de Itália

A Juventus de Cristiano Ronaldo defronta o Inter de Milão, na segunda mão da meia final da Taça de Itália. O jogo será transmitido na Sporttv3 às 19:45. Recorde-se que a Juve parte em vantagem, já que com dois golos do internacional português, a equipa de Turim venceu em Milão o Inter, por 2-1, na primeira mão da meia-final.