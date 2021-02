Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 18 de Fevereiro

Dia Internacional da Síndrome de Asperger

18 de Fevereiro é o dia Internacional da Síndrome de Asperger, uma perturbação neuro-comportamental que tem algumas semelhanças com o autismo. Estima-se que existem mais de 67 milhões de pessoas com autismo e síndrome de Asperger no mundo. Em Portugal, segundo a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA), calcula-se que serão 40 mil.

Vacinação prossegue em Santa Cruz e Santana

O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 prossegue –para os utentes com mais de 80 anos ou com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia – nos concelhos de Santa Cruz e Santana. Em Santa Cruz as vacinas serão administradas no pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e, em Santana, na Casa da Cultura local.

09:00 – Sessão Plenária

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas.

11:00 - Abertura oficial da 'Digital Nomad Village' na Ponta do Sol

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside à abertura oficial da Digital Nomad Village, pelas 11 horas, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol. Um espaço idealizado e totalmente concebido para receber nómadas digitais.

Na ocasião, será também celebrada uma parceria entre a Secretaria Regional da Economia, a StartUp Madeira e a NOS Madeira, um dos cinco parceiros oficiais do projeto (NOS Madeira, Stay Madeira Island, Cowork Funchal, Estalagem da Ponta do Sol e Centro Cultural John Dos Passos).

11:00 - Reunião da Câmara Municipal de Santa Cruz

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realizar-se-á, pelas 11:00, através de vídeoconferência – via Skype. Entre outros assuntos será discutida e votada uma proposta para atribuição de apoio financeiro a estudantes do ensino superior do concelho.

11:00 - PCP aborda Serviço Regional de Saúde

O PCP realiza uma iniciativa política regional sobre os problemas do serviço de Saúde na Região Autónoma da Madeira, às 11:00, junto ao Hospital Dr.º Nélio Mendonça, onde o Coordenador Regional Edgar Silva, fará uma declaração Política.

11:30 - Visita a exploração agrícola em Santa Cruz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11.30 horas, a exploração agrícola propriedade de Gil Vicente de Gouveia Rodrigues Alves. em Santa Cruz.

O empresário agrícola teve já uma candidatura aprovada pelo PRODERAM 2020, no âmbito da medida de apoio a investimentos de grande dimensão. É produtor global G.A.P. desde 15 de Agosto de 2019. A produção tem uma área de 6.200 metros quadrados, com plantação de banana, tangerina e abacate.

Adiada – Reunião da Câmara Municipal do Funchal

Esta semana não será realizada Reunião de Câmara no Funchal. A próxima reunião está agendada para o dia 25 de Fevereiro.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

20:30 – Carnaval continua

A série de vídeos ‘Sempre Carnaval’, produzida pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, prossegue, através dos canais promocionais do Destino Madeira e respetivas redes sociais, até dia 23 de Fevereiro. Ao todo são 11 vídeos promocionais, com duração aproximada de 3 minutos, e ainda onze fotografias de figurantes das trupes, que serão divulgados diariamente, com o objectivo de evocar o Carnaval na Madeira, num ano em que o cartaz foi cancelado devido à covid-19.

Exposição ‘Fios de Deitar a Lenha’

‘Fios de Deitar a Lenha’ é a exposição temporária patente no Museu Etnográfico da Madeira, que pode visitar on-line, sem sair de casa. A mostra aborda a composição e o modo de funcionamento dos "fios de deitar lenha", expressão popular usada para designar os cabos aéreos usados para transportar carga nas serras da nossa ilha e as diferentes profissões que surgiram, associadas a esta actividade.

DESPORTO

17:55 - Braga vs. Roma

O Sporting de Braga recebe os italianos da Roma, em partida da Liga Europa, agendada para as 17:55 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de István Kovács, da Roménia.

FÉ E RELIGIÃO

21:21 - ‘Reset quaresma’ com o padre Pedro Nóbrega

Neste tempo de preparação para a Páscoa cristã, o padre Pedro Nóbrega faz uma proposta aos seus fiés: “Todos os dias a partir da quarta-feira de cinzas até à quarta-feira da Semana Santa, estarei contigo durante 7 minutos”.

A iniciativa chama-se ‘RQ 21 – Reset Quaresma 2021’ e decorrerá diariamente na sua página do Facebook, pelas 21:21. Trata-se de um convite à reflexão e à partilha a partir de um poema, uma história ou um acontecimento da vida.