Tome nota da agenda desta terça-feira de Carnaval

11:30 - Iniciativa GP PSD

O grupo parlamentar do PSD realiza amanhã, dia 16 de fevereiro, às 11h30, uma conferência de imprensa, na Praia do Gorgulho, Funchal

CULTURA E ENTRETENIMENTO

‘Carnaval Sempre’ com ‘Tramas e Enredos’

A Associação de Animação Tramas e Enredos está em foco no vídeo de hoje 'Carnaval Sempre - Madeira'. A série de vídeos produzidos pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura visa evocar o Carnaval na Madeira, num ano em que o cartaz foi cancelado devido à covid-19.

09:30-15:30 (até dia 19) - Exposição ‘Máscaras do Mundo’

O Universo de Memórias João Carlos Abreu continua com a exposição ‘Máscaras do Mundo’, até dia 19 de fevereiro, de segunda a sexta, das 9h30 às 15h30. São 45 máscaras de vários cantos do mundo que, caso não tenha a possibilidade de visitar no museu, são apresentadas ‘on-line’ em curtos registos divididos por continentes.

Até dia 19 – ‘Carnavais de outros tempos’ no Porto Santo

Está patente ao público, até o dia 19 de Fevereiro, no Edifício de Serviços Públicos do Porto Santo, a exposição ‘Carnavais de outros tempos II’. Trata-se de uma selecção de fotografias, do Arquivo Foto Colombo que retrata as celebrações carnavalescas na Ilha Dourada num período de 10 anos (de 1992 a 2002). Esta é a segunda edição desta exposição, sendo que a primeira teve lugar em 2014.

Oficina criativa “MASCARADOS em casa por todo o lado”

O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira promove a oficina para a família ‘Mascarados em casa por todo o lado – I can see them everywhere’. Em forma de um jogo, o Serviço Educativo do museu desafia a olhar e, a partir de formas que sugerem elementos reconhecido, descobrir e criar personagens, trazendo à vida o que estava escondido. Para esta actividade, as famílias podem consultar a colecção do MUDAS através da plataforma ‘on-line’ www.mudasmuseuvirtual.com e posteriormente enviar os trabalhos para o endereço [email protected] As melhores fotografias serão partilhadas nas redes sociais.

Até 2 de Abril – Exposição ‘Casa da Capela’ de Filipa Venâncio

A exposição ‘Casa da Capela’ está patente, até ao próximo dia 2 de Abril, na Capela da Boa Viagem, no Funchal. A mostra conta com nove pinturas, em acrílico sobre tela, da artista plástica madeirense Filipa Venâncio.

DESPORTO

17:45 – Marítimo defronta o Tondela

Para a 19.ª ronda da I Liga portuguesa, o Marítimo, 12.ª classificado com 17 pontos, visita o Tondela, 11.º com mais um ponto, num encontro marcado para às 17h45. O conjunto madeirense vai tentar colocar um ponto final no ciclo negativo frente aos ‘beirões’, após quatro derrotas consecutivas no campeonato.