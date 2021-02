Tome da agenda desta quinta-feira, dia 11 de Fevereiro

09h00 - Reunião Plenária n.º 45

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade o projecto de resolução, da autoria do JPP, que propõe a criação de uma comissão de acompanhamento ao processo de retoma económica e social da RAM, no pós-covid-19.

10:00 – SDPM reúne com a tutela

O Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) reúne com o secretário regional de Educação, pelas 10 horas, no Palácio do Governo, para abordar, entre outros assuntos: o recrutamento de pessoal docente no ano lectivo 2021/2022; a escassez de recursos humanos; as medidas adoptadas face à covid-19 em contexto escolar.

11:30 - Visita à obra de requalificação da ligação Estreito da Calheta-Jardim do Mar

O presidente do Governo Regional visita, pelas 11.30 horas, a obra de requalificação e mitigação de risco do troço viário entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar.

12:00 - Inauguração loja IFCN

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura, pelas 12 horas, o novo espaço de atendimento do IFCN – Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Situado na Rua João de Deus, em frente à Escola Francisco Franco (sede do IFCN) neste novo espaço será possível para obter informações sobre os percursos pedestres recomendados, desportos de natureza, acampamentos, entre outros.

13:00 - Reunião da CMF

A Reunião de Câmara desta semana no Funchal irá realizar-se, esta quinta-feira, por videoconferência, sendo as conclusões apresentadas às 13 horas.

15:00 - Acção de formação-consultoria ‘Comércio Automóvel e Reparação Mecânica’

Às 15 horas, a ACIF-CCIM e a Madeira Parques Empresariais (MPE) fazem a apresentação, via ZOOM, da acção de formação-consultoria ‘Comércio Automóvel e Reparação Mecânica’, para as empresas sediadas na MPE. Esta acção realiza-se no âmbito do programa PME202, financiado pelo Fundo Social Europeu.

Vacinação arranca em Santa Cruz e Santana

O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 prossegue – nesta fase para osutentes com mais de 80 anos ou com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia – nos concelhos de Santa Cruz e Santana. Em Santa Cruz as vacinas serão administradas no pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e, em Santana, na Casa da Cultura local. Os utentes serão contactados pelo Call Center da Vacinação a informar do agendamento da vacinação na sua área de residência e, confirmar a sua aceitação da vacinação.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

‘Amor ao Quadrado’ na Netflix

Uma comédia romântica polaca estreia, esta quinta-feira, na Netflix, antecipando o São Valentim. ‘Amor ao Quadrado’ acompanha a história da professora Monika, que tem uma vida secreta como modelo fotográfico - actividade onde é conhecida como Klaudia - para pagar as dívidas do seu pai. Durante uma sessão cruza-se com Enzo, um famoso jornalista obrigado pela sua chefe e amante Alicja a aparecer no anúncio...

Triller ‘Ponto Vermelho’ em estreia

‘Ponto Vermelho’ (‘Red Dot’) é outras das estreias da Netflix desta quinta-feira. O triller de origem sueca relata a história de David e Nadja, que embarcam numa caminhada de esqui para tentar salvar o seu casamento. Uma escapadinha romântica que transforma-se lentamente num pesadelo. Quando detectam um ponto de laser vermelho na sua tenda. Isolados nas montanhas, são perseguidos por atiradores sem escrúpulos enquanto o seu passado também volta para assombrá-los.

FÉ E RELIGIÃO

16:30 – Dia Mundial do Doente

A Diocese do Funchal assinala com uma missa, às 16:30, na Sé do Funchal, o Dia Mundial do Doente. A celebração vai ser presidida pelo bispo D. Nuno Brás e será transmitida pelo Facebook da Diocese e da igreja da Sé.