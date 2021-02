Porto Santo leva moinhos de vento às escolas do 1.º ciclo

Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história dos moinhos de vento do Porto Santo, elementos que fazem parte da identidade cultural desta ilha.

Esta actividade, orientada pela antropóloga Alexandra Pereira, no âmbito do Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade deu a conhecer a importância dos moinhos de vento para a economia local no passado recente do Porto Santo, sensibilizando os alunos para a sua preservação como registo para as novas gerações.