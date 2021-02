383 empresas com apoio à retoma na Madeira

Foram 383 as empresas na Madeira que contaram com apoio à retoma da sua actividade durante o mês de Janeiro. De igual modo, nesse mês, 3.758 trabalhadores foram abrangidos pelas ajudas da Segurança Social. Por outro lado, 58 sociedades comerciais estiveram em layoff e 902 pessoas estão em condições de pedir o prolongamento do subsídio social de desemprego. São estes os números que fazem manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

A maior mancha gráfica vai para o nosso Fact-Check e para o facto de os restaurantes estarem a fugir das plataformas de entregas. Os empresários queixam-se do aumento das taxas que fazem disparar custos e ‘comem’ as já escassas margens de lucro. Saiba mais na página 16.

Destaque também para a Madeira que gastou mais em Saúde e Educação do que a República. Na página 7 ficamos a saber que são essas as contas que o PSD vai destacar hoje na audição do vice-presidente do Governo Regional, na comissão que debate a revisão da lei das finanças das Regiões.

Nos 'Casos do Dia' damos conta de mais uma morte na estrada, este ano. Trata-se de uma mulher de 40 anos, que faleceu na sequência de um despiste em Santo António. As ocorrências podem ser lidas na página 8.

Por fim, falamos de covid-19 e de como foram testados 2.774 doentes internados. A medida foi implementada em Novembro pelo SESARAM e é agora norma da DGS. Ontem foram registados 59 novos casos e 67 recuperados. As notícias sobre covid-19 podem ser encontradas nas páginas 4 e 5.

