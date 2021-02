Madeira responde às necessidades urgentes do sector empresarial

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, tem apoiado os empresários que se mantêm activos em tempo de pandemia. Foi desta forma que o CDS iniciou hoje uma conferência de imprensa, onde destacou as “respostas” desta secretaria regional, desde o início da pandemia, em Março de 2020. “Deu um passo em frente no apoio directo aos nossos empresários e à tesouraria das empresas, sendo a nossa Região a única do país, em que as linhas de crédito poderão ser todas a fundo perdido”, referiu Ana Cristina Monteiro.

A deputada do CDS destacou ainda as “medidas duras mas necessárias”, numa óptica de equilíbrio entre a saúde pública e a sobrevivência das empresas.

“Até hoje, foram injectados mais de 160 milhões de euros na nossa economia. 160 milhões de euros do nosso Orçamento Regional”, salientou, destacando o facto de a Região não ficar à espera dos apoios da República e da União Europeia.

As respostas têm sido dadas com “responsabilidade e criatividade”, dando como exemplo a ‘Digital Nomads Madeira Island’, um projecto inovador que trará “nómadas digitais de todo o mundo para trabalharem e viverem na Madeira”.

As críticas são pontadas ao Governo da República que, “em vez de ajudar e apoiar, de forma igualitária, todas as regiões de Portugal, discrimina a Madeira e atrapalha a vida da Madeira e dos madeirenses”, acusa Ana Cristina Monteiro, referindo que a Região é prejudicada “na distribuição de verbas e subvenções” e “no que toca aos apoios dados pela República”, como vai acontecer com o Programa de Recuperação e Resiliência que, caso seja aprovado, dará à Madeira menos 67,5 milhões de euros comparativamente aos Açores.

Por isso, deixa a garantia de que o Governo Regional, através da Secretaria da Economia, “continuará a fazer todo o esforço necessário para apoiar, hoje e agora, os nossos empresários, as empresas e a tesouraria das empresas”.