PSD congratula Porto Santo por distinção de praia mais segura da Europa

O grupo parlamentar do PSD à Assembleia Legislativa da Madeira emitiu um pedido de voto de congratulação pela distinção de praia mais segura da Europa atribuída, pela European Best Destinations, ao Porto Santo.

"O esforço conjunto que tem sido feito para que a ilha se mantenha verde, com uma das taxas mais baixas de casos activos de covid-19 da Europa, aliado a esta distinção é, para os social democratas, um bom prenúncio para a desejada retoma do Turismo, já em 2021", refere nota do partido.

Os social-democratas referem ainda que "é, igualmente, um reconhecimento do trabalho e empenho de todos os porto-santenses na defesa da sua terra pois as populações são, sempre, o pilar de qualquer estratégia de sucesso em qualquer sector".

"Para o PSD, este voto é uma forma de enaltecer o trabalho das autoridades locais e regionais, bem como, de toda da população para alcançar, uma vez mais, este patamar de excelência, atendendo a que esta não é a primeira vez que a extensa e inigualável praia do Porto Santo conquista a atenção da European Best Destinations e da imprensa internacional", conclui.