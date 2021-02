'Lobo Marinho' está de regresso a casa

Está de regresso o navio-ferry 'Lobo Marinho', que durante o mês de Janeiro e os primeiros dias de Fevereiro esteve em trabalhos de manutenção no estaleiro de Viana do Castelo.

A chegada do navio que faz a ligação inter-ilhas Madeira-Porto Santo aconteceu nesta manhã de sexta-feira, acostando pelas 10 horas.

Propriedade da Porto Santo Line, empresa que investiu nesta manutenção anual cerca de 1,5 milhões de euros, numa das maiores revisões da embarcação construída em 2003 e que agora está pronta a mais 18 anos de navegação.

Entre as intervenções, destaque para a que havia sido feito no ano passado nos dois motores, bem como na solução encontrada para o casco, que permite à companhia do Grupo Sousa poupar no consumo de combustível e reduzir em 10% as emissões de CO2, ou a revisão do quadro de geração de energia a bordo.

A explicação sobre a operação de manutenção, que envolveu cerca de 150 técnicos desde o dia 7 de Janeiro, já havia sido alvo de um artigo bem explicativo que poderá encontrar neste link (caso seja assinante ou queira assinar o DIÁRIO).

Para saber mais sobre o navio, informações sobre as viagens e mesmo reservar uma, siga este link.