Apoios sabem a pouco

Uma gota no oceano. É assim que António Moreira encara os apoios disponibilizados pelo Governo através das várias secretarias, que apesar de necessários e bem-vindos não são suficientes para transformar a situação difícil. “É muitíssimo pouco o dinheiro que entra em caixa”, conta o dono do restaurante Cantinho dos Amigos, no Funchal. “Eu por exemplo é raro o dia que passo de 150 euros para cima. 150 euros não dá para despesas nenhumas”.

A solução poderá passar por fomentar o consumo interno ou injectar mais dinheiro na economia, diz, sem grandes certezas. O ideal, afirma, é que venham os turistas, para que os empresários possam não depender dos apoios.

