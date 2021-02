Um em cada três madeirenses estava em risco de pobreza em 2020

Foto Arquivo/Aspress

"Em 2020, na RAM, a taxa de risco de pobreza ou exclusão social foi de 32,9%, aumentando 0,7 p.p. face a 2019. A RAM foi a região do país com o valor mais elevado, seguida da RAA (32,4%), enquanto a A.M. Lisboa tinha a taxa mais baixa (14,6%)", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira na mais recente divulgação esta sexta-feira.