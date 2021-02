Albuquerque visita empresa RC Automação

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 19, pelas 11h30, a empresa RC Automação no Funchal, situada na Rua do Engenho Velho, 35, em São Martinho, Funchal.

Trata-se de uma empresa criada em 2010 que emprega 31 trabalhadores e está ligada à área da engenharia electrotécnica, com grande incidência na área industrial.

As áreas de intervenção de negócio abrangem a produção, venda e montagem de diverso equipamento eléctrico e de automação. Também realizam a instalação de painéis solares e oferecem variadas soluções na área da Domótica. Fazem ainda a manutenção de todos os equipamentos, indica nota da presidência do Governo.

Ao nível dos Sistemas de Automação Industrial, a empresa promove projectos eléctricos de soluções industriais, desenvolvem sistemas automáticos e sistemas de supervisão e controlo e implementam sistemas de gestão técnica para edifícios e instalações industriais.

Trabalham com sectores como o Turismo (gestão técnica de edifícios na área da energia), a Indústria (assistência técnica) e Construção Civil (trabalhos de automação nas centrais de produção de betão, betuminoso e pré-fabricados de betão).