Miguel Albuquerque visita piscinas do Clube Naval do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 17, pelas 11h30, as piscinas do Clube Naval do Funchal, localizadas na Nazaré, que estão a ser alvo de profundas obras de requalificação.

Depois de uma avaliação feita por peritos, a direcção do CNF iniciou em Agosto de 2020 um projecto de manutenção, reparação e beneficiação das piscinas do Complexo Desportivo da Nazaré, agora denominadas Piscinas Paulo Camacho, para garantir e reforçar a segurança dos utentes e tornar este complexo mais funcional, eficiente e moderno, uma vez que se trata de uma instalação já com 22 anos.

Entre os trabalhos realizados, destacam-se a betumagem interior das piscinas, a reparação dos balneários e a pintura de toda a estrutura metálica da cobertura do edifício, bem como ainda a substituição de ventiladores e das placas translúcidas, num investimento global de 600.976 euros.

Depois da instalação de painéis fotovoltaicos, em 2019, no valor de 91.753 euros, o projecto actual, orçado em 58.880 euros (correspondente à segunda fase do projecto de eficiência energética do espaço) incluiu agora a substituição da rede hidráulica e do sistema de iluminação das piscinas.

A terceira e última fase passará pela instalação de bombas de calor e revestimento do edifício, estando prevista para tal uma candidatura a fundos comunitários.