Albuquerque visita obra de construção do novo túnel do Pedregal

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 13, às 11 horas, a obra de construção do novo túnel do Pedregal – túnel hidráulico entre a Ameixieira e o Pedregal com 5.400 metros de extensão – o qual permitirá desactivar aquele troço crítico do canal, que se encontra fortemente degradado e com grandes perdas de água.

O empreendimento visa, assim, aumentar o fornecimento de água para regadio agrícola, nos concelhos da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, beneficiando mais de 9000 explorações agrícolas, bem como minimizar perdas de água e a falta de água para rega no período de Verão.

Com esta obra, adianta ainda nota do Governo, será criada uma importante reserva de água de 40.000 m3, que contribuirá para uma melhor adaptação da Região às alterações climáticas em termos de recursos hídricos.

Neste momento 37% da escavação encontra-se executada – 1040 metros na frente da Ameixieira e 925 metros na frente do Pedregal –, estando a conclusão da obra prevista para o 1º trimestre de 2020.

A construção do túnel do novo Pedregal é um investimento da ARM no montante de 20,3 milhões de euros, ao abrigo de um contrato-programa com o Governo Regional e do PRODERAM 2020.