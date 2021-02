Sol e poucas nuvens nesta terça-feira de Carnaval

O dia será de sol e de poucas nuvens na Madeira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira de carnaval, 16 de Fevereiro, será marcada, maioritariamente, por céu pouco nublado em toda a Região, com alguns momentos de nuvens altas.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, passando para moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas.

A região do Funchal poderá apresentar-se temporariamente com alguma bruma, indica ainda as previsões do IPMA que apontam para uma pequena subida da temperatura mínima em toda a ilha.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC