O Laboratório do SESARAM fez, em média, desde o início de Dezembro, 1.500 testes por dia, um número muito inferior ao revelado publicamente pelo Governo Regional. Feitas as contas, a Região testa abaixo do recomendado, revela o DIÁRIO na notícia que faz manchete na edição impressa deste sábado, 16 de Fevereiro, dia em que houve mais 72 casos positivos de covid-19 na Madeira e 109 doentes recuperados.

No futebol, saiba qual o futuro das equipas madeirenses depois do adeus ao Campeonato de Portugal.

Após terem desistido deste Campeonato, Camacha, Câmara de Lobos e União SAD ensaiam já a próxima época, apesar das diversas saídas de jogadores e da indefinição provocada pela pandemia.

Na área económica, o Turismo apresenta o pior ano desde 1985. 2020 foi ‘horribilis’ para a Madeira, com hóspedes, dormidas e proveitos a registar perdas acima dos dois terços face a 2019.

O DIÁRIO destaca ainda que foram recolhidos 360 quilos de lixo marinho em menos de 2 meses e que mais de 20 mil pessoas têm ‘tolerância’ mesmo sem Carnaval.

