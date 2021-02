Tomás Lacerda está nomeado para atleta do ano pela Confederação Portuguesa do Desporto

O jovem atleta de surf Tomás Lacerda está entre os 36 nomeados para o prémio de atleta do ano, atribuído pela Confederação Portuguesa do Desporto.

A informação é divulgada pelo Clube Naval do Funchal, do qual faz parte o atleta de 18 anos. Em 2020 foi atleta da equipa nacional de SUP e da equipa nacional de Surf Júnior; Campeão Nacional Júnior e Sénior de Sup nas categorias de Ondas, Race Técnico e Sprint e foi também apurado para a finalíssima nacional de Surf Sub-18.

"Espírito de sacrifício, determinação, perseverança são as palavras que definem o navalista que encontra no mar a sua paixão", refere o clube.

"A primeira fase da eleição dos melhores de 2020 terminou recentemente com a indicação pelas várias federações dos seus candidatos para o prémio Desportista do Ano. Como habitualmente um júri alargado, constituído por entidades ligadas ao desporto competição, irá eleger os cinco finalistas em cada uma das categorias. No dia 10 de março serão dados a conhecer publicamente os finalistas. A escolha do vencedor de cada categoria a qual, este ano excecionalmente, caberá exclusivamente ao público através de votação eletrónica, decorrerá até ao dia 23 de Março", explica a CPD.