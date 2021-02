Fase Escolar das VII Olimpíadas da Economia arranca quarta-feira

A Fase Escolar das VIII Olimpíadas da Economia arranca às 9h de amanhã, 17 de Fevereiro e decorre até quinta-feira, dia 18, em mais de 140 Escolas Secundárias e Profissionais de Portugal, e decorrerão, pela primeira vez, em formato virtual, com recurso a uma aplicação web, disponível também em versão mobile.

Outra das novidades das Olimpíadas da Economia é a Categoria Aberta, na qual alunos de escolas não inscritas podem participar como autopropostos, bastando para tal a inscrição em app.olimpiadasdaeconomia.com até ao dia de realização da prova.

As VIII Olimpíadas da Economia decorrem no ano lectivo 2020/21, tendo como tema Portugal 2030 e destinam-se a alunos de Escolas Secundárias e Profissionais de Portugal. A prova da Primeira Fase é composta por 50 questões de escolha múltipla, desafiando os participantes com problemáticas sobre conceitos de economia e gestão, atualidade económica, história e personalidades económicas ou política económica.

Da Fase Escolar, serão apurados os 25% de melhores alunos de cada escola para participar na Fase Regional, a decorrer no dia 6 de Março em formato virtual, que apurará os representantes das regiões na Fase Nacional.

Adaptando-se à actual situação de contingência, as Olimpíadas da Economia desenvolveram, em parceria com a Fractal Tecnologias, o Instituto Vertere e Obecon – Olimpíadas Brasileiras da Economia, uma aplicação para realização da Fase Escolar, mantendo assim o desígnio de iniciativa inclusiva pelo quase sempre se caraterizaram.

A iniciativa conta com o apoio científico e pedagógico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, principal parceiro desde a sua criação, em 2013. A Comissão Organizadora é composta maioritariamente por estudantes da Licenciatura em Economia da FEUC.

O principal objectivo das Olimpíadas da Economia é promover o gosto pela ciência económica nos jovens estudantes portugueses. A iniciativa realiza-se desde 2013, altura em que foi criada por um grupo de jovens “recém-economistas” com origem em Coimbra.

A participação nas Olimpíadas da Economia é isenta de custos para todos os alunos, sendo objectivo da Comissão Organizadora promover o ensino da economia de um modo democrático e como catalisador de potencial humano dos jovens participantes.