Albuquerque não pretende alterar funcionamento das escolas nas próximas semanas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, durante a visita a uma empresa no Funchal, que as escolas da Madeira não vão seguir as regras em vigor no continente (aulas online para todos os níveis de ensino) e vão manter-se no actual sistema de funcionamento (aulas presenciais até ao 2.º ciclo) nas próximas semanas e sublinhou que eventuais alterações vão depender da evolução dos dados da situação epidemiológica.

“Nós temos uma situação de contenção da pandemia e diferente do continente. No continente há o encerramento quase total da actividade económica e, segundo disse o senhor primeiro-ministro, isso vai-se prolongar possivelmente até 19 de Março. [Na Madeira] nós temos um conjunto de medidas de contenção da pandemia mas que permite que a economia continue a funcionar, que as pessoas não fiquem fechadas em casa e que os alunos tenham acesso àquilo que é fundamental que é a sua educação, quer com aulas presenciais, quer com aulas digitais. O nosso objectivo é manter uma situação de contenção da pandemia na Madeira com a economia a funcionar”, descreveu o governante madeirense.

Miguel Albuquerque e o secretário da Economia, Rui Barreto, visitaram a empresa 'Francisco Câmara Climatização – Sistemas de Ar Condicionado e Eletricidade Lda', com instalações na Estrada do Visconde Cacongo, 51. A empresa sedeada e fundada na Região em Setembro de 2012 conta actualmente com 38 colaboradores, sendo que 24 exercem a sua actividade na Região e 14 na sucursal em Lisboa, criada em 2019, no âmbito da estratégia de expansão.