Colômbia regista 3.510 novos casos, o número mais baixo desde Julho

O número de novos casos de covid-19 na Colômbia continua a diminuir e o país contabilizou na segunda-feira 3.510 infeções, o número mais baixo registado desde 06 de Julho, elevando para 2.198.549 o número total de infeções.

Segundo as autoridades sanitárias, o país não registava um número tão baixo de infeções desde antes das duas vagas que o assolaram e que o colocaram no 11º lugar a nível mundial dos países mais afetados pela pandemia.

As autoridades de saúde notificaram também 181 mortes, 159 das quais correspondentes a dias anteriores, elevando o número total de mortes na Colômbia para 57.786.

As regiões com mais mortes foram Bogotá (30), Valle del Cauca (24), Antioquia (19), Santander (18), Atlántico (11) e Boyacá e Norte de Santander (9).

O maior número de infeções ocorreu na capital do país, com 1.040 casos, seguido de Antioquia (554), Valle del Cauca (435), Santander (288) e Cundinamarca (232).

As regiões mais afectadas pela pandemia continuam a ser Bogotá, com um total de 642.278 infecções, seguidas pelos departamentos de Antioquia (336.610), Valle del Cauca (189.439), Atlántico (120.262), Cundinamarca (102.478) e Santander (88.440).

Atualmente permanecem ativos no país 43.789 casos de infeção pelo novo coronavírus, que correspondem a 1,99% do total, e foram dados como recuperados 2.090.467, o que corresponde a 95%.

Na segunda-feira, foram processadas 40.170 amostras, das quais 28.338 foram amostras de PCR e 11.832 amostras de antigénio, para um total de 10,88 milhões de testes realizados.

Nesta segunda-feira, chegaram a Bogotá as primeiras 50.000 doses de vacina da empresa farmacêutica norte-americana Pfizer, que começarão a ser fornecidas esta semana aos trabalhadores da linha de frente da saúde que respondem à pandemia.

"Vamos primeiro vacinar 350.000 pessoas pertencentes aos meios humanos na saúde que trabalham na linha da frente de cuidados da covid-19, e seguiremos depois para as 1.200.000 de pessoas com mais de 80 anos", disse o Ministro da Saúde, Fernando Ruiz.

Depois destes dois grupos, seguir-se-ão os trabalhadores de saúde com mais de 60 anos e de segunda linha, de acordo com as prioridades definidas no Plano Nacional de Vacinação.

O Presidente colombiano Ivan Duque insistiu que espera cumprir o objetivo de vacinar um milhão de colombianos no primeiro mês.