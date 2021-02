132 idosos estão a receber a vacina na Calheta

Francisco foi um dos 132 idosos que esta manhã estão a ser vacinados no Centro de Saúde da Calheta. À saída da unidade o filho esperava-o: “Não senti nada”, afirmou no mesmo instante que apontava para a zona onde foi ministrada a primeira dose contra a covid-19.

Com o devido distanciamento prossegue o programa de vacinação regional cumprindo a rota definida pelos diferentes municípios.

Esta manhã estão a ser vacinados mais de uma centena utentes do Serviço Regional de Saúde acima dos 80 anos ou com idades compreendidas entre os 75 e 79 anos com patologia, de resto incluídas no grupo prioritário e com residência no concelho da Calheta.

Estas pessoas fazem parte desta primeira fase de vacinação que a tutela pretende ‘proteger’ tendo como objectivo vacinar cerca de 10% dos idosos acima dos 80 anos. Entretanto já receberam a primeira dose contra a covid mais de 14 mil residentes.

O momento foi assinalado por Pedro Ramos e Carlos Teles, secretário Regional da Saúde e presidente da Câmara, respectivamente.