Portugal recebeu hoje primeiro lote de vacinas da AstraZeneca

Portugal recebeu hoje um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca, o primeiro deste laboratório, informou à Lusa a 'task force' para o plano nacional de vacinação contra a covid-19.

"Informa-se, após efetuados os normais procedimentos de verificação, da chegada a Portugal hoje domingo, 07 de fevereiro, de um lote de 43.200 vacinas da AstraZeneca", adiantou a 'task force' numa breve declaração enviada à Lusa.

Já ontem Espanha tinha recebido as primeiras 196.800 doses da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford contra a covid-19, informou o Ministério da Saúde espanhol. Esta é a terceira vacina contra o novo coronavírus a ser administrada no país, depois da Pfizer e da Moderna, sendo que, ao contrário dessas, não vai ser injetada em maiores de 55 anos porque a sua eficácia ainda não foi suficientemente comprovada em idosos. Uma dezena de países estão a desaconselhar a administração da vacina contra a doença covid-19 do laboratório AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. Na semana passada, e no meio de um conflito contratual da farmacêutica anglo-sueca com a Comissão Europeia, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu "luz verde" à utilização da vacina da AstraZeneca/Oxford para ser administrada a adultos a partir dos 18 anos, sem impor um limite superior de idade.