Do mar à montanha o sol enamora domingo de muito movimento

O céu limpo do mar à montanha, tanto a Sul, como a Norte, faz deste domingo ‘dos Namorados’ um dia bastante movimentado, tanto à beira-mar, como nas serras.

Apesar da temperatura do ar não ser tão elevada quanto é a sensação de quem está exposto ao sol - até às 13 horas, 21,4ºC, na Quinta Grande, era a temperatura máxima mais alta hoje na rede do IPMA na Madeira – há quem aproveite este invejável domingo soalheiro para bronzear.

A Praia Formosa é um dos locais onde algumas dezenas aproveitam para espraiar, enquanto outros arriscam uma ida a banhos. Há também quem aproveite a rebentação para surfar.

O Passeio Público Marítimo e as esplanadas voltam a registar significativo movimento. O mesmo acontece nos espaços balneares, nomeadamente no ‘concorrido’ Lido, e em geral, nos principais espaços públicos ao longo da orla costeira da ilha.

O tempo convidativo também motiva grande movimento nas serras da Madeira, sobretudo nos espaços de lazer ou mesmo turísticos, como é o caso do Ribeiro Frio, que regista hoje ‘enchente’ pouco habitual na actual conjuntura.

Recorde-se que perante a evolução da situação epidemiológica da doença Covid-19 as autoridades regionais impuseram medidas de restrição no sentido de assegurar a salvaguarda da saúde pública, e ao mesmo tempo manter em funcionamento toda a actividade económica regional, pelo que, urge acautelar o cumprimento das medidas em vigor, nomeadamente a proibição de circulação na via pública em todo o território da Região Autónoma da Madeira, entre as 18 horas e as 5 horas do dia seguinte.