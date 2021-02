Pessoas continuam a socializar em "bairros e veredas" e há "habitações sobrelotadas"

Como forma de justificar as 94 cadeias de transmissão identificadas na Madeira, Maurício Melim diz que as pessoas "não estão a cumprir" e apontou duas razões para esta problemática.

O delegado de saúde do Funchal e também coordenador da Unidade de Emergência Sanitária da Direcção Regional de Saúde lamentou que as pessoas ainda não tenham interiorizado "o que é preciso fazer" e que continuem "a estar com os vizinhos" junto às próprias habitações.

"Nós vemos, no Funchal, quando entramos em determinados bairros, e particularmente em veredas, temos na mesma vereda várias pessoas vizinhas que se vão contagiando e que vão continuando a se reunir e a socializar", acusou.

Outro aspecto passa pela dificuldade em confinar as pessoas em alguns espaços, porque a Madeira tem "habitações sobrelotadas". Aquilo que acontece "é que a pandemia tem trazido ao de cima uma série de situações que não estavam totalmente resolvidas e que a pandemia só veio tornar ainda mais difícil".

"A questão da educação, cumprimento e literacia em saúde", incluindo ainda o facto destas medidas colocarem em causa aquilo que as pessoas entendem ser restrições à sua liberdade são verdadeiros obstáculos que se colocam ao trabalho das autoridades de saúde. “O recolher cria, em termos de aspecto psicológico e do relacionamento interpessoal, muitas tensões e problemas”, acrescentou Maurício Melim em conferência de imprensa.

Recorde-se que, nesta conferência de imprensa da Direcção Regional de Saúde (DRS) ficou-se a saber que a Madeira já administrou 14.124 vacinas desde o dia 31 de Dezembro, altura em que o Sistema Regional de Saúde iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19.

O director regional de saúde, Herberto Jesus, avançou com os números e especificou que 9.603 pessoas já levaram a vacina referente à primeira dose e 4.521 a segunda dose.