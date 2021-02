Sol leva porto-santenses ao areal

O sol, que se faz sentir na Ilha Dourada pelo quarto dia consecutivo, tem levado os porto-santenses à praia, principalmente neste fim-de-semana de 13 e 14 de Fevereiro.

Com uma praia extensa e longa provocada pela baixa maré, as pessoas têm aproveitado para passear e ir a banhos.

Um 'presente' da mãe natureza para os locais, que o têm sabido aproveitar.

Recorde-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu geralmente pouco nublado, este domingo, no arquipélago da Madeira, com as temperaturas máximas a rondar os 20ºC na Madeira e os 19ºC no Porto Santo.