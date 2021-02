Aviso para surfista em apuros foi falso alerta

Um alerta a dar conta de um surfista a ser arrastado, esta tarde, na zona da praia da Maiata, no Porto da Cruz, mobilizou uma equipa do SANAS para o local.

Segundo um comunicado emitido pela Capitania do Porto do Funchal, a equipa iniciou as buscas por terra e por mar e contactou os surfistas que estavam na praia da Alagoa e que garantiram não ter avistado nenhuma situação anómala.

“As buscas terminaram ao pôr-do-sol, tendo sido considerado falso alerta”, acrescentou.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.