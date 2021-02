Filipe Valente Ferraz

O Ferraz partiu. Quem partilhou momentos da vida do Ferraz, no ambiente partidário ou desportivo, reconhece unanimemente que era um “bom pequeno”. E era de facto!

Um militante ativo da JSD e do PSD. Um Jota assíduo das atividades políticas, dos conselhos regionais, dos Fóruns Sociais e das inúmeras reuniões do Autonomia XXI. Dos grandes e pequenos, mas sempre bons convívios das atividades concelhias e regionais. Das Festas da Juventude, da grande festa partidária do Chão da Lagoa e das campanhas eleitorais, no contacto com os cidadãos, no “porta a porta” e nos comícios. Estava sempre lá.

Lembranças que partilho com saudosismo e com emoção, nesta hora de partida do Ferraz.

Tinha o entusiasmo pelo desporto automóvel. Ativo no acompanhamento dos ralis, ainda que as limitações o quisessem atrapalhar. Tinha a paixão pela fotografia. Com orgulho mostrava os seus registos.

A vida foi madrasta para o Ferraz. Partilhou no seu Facebook o infortúnio que alterou a sua vida por completo. Achamos que só acontece a pessoas que não conhecemos e a pessoas muito mais velhas.

Fui visitar o Facebook do Ferraz e tanto se pode extrair das inúmeras mensagens, que postou ao longo destes últimos anos.

O Ferraz ia dando conta da sua situação. Em setembro de 2019 com o Marco Gil Cabral escreveu “Já vai em 2 anos. Obrigado. Estou cada vez melhor”; “Quando temos amigos que puxam por nós, a nossa evolução é notória!”

Que dura caminhada e que resistente foi o Ferraz.

Hoje - 14 de fevereiro – está instituído o Dia da Amizade para assinalar a importância do relacionamento entre os amigos. O Ferraz era um Amigo para os seus amigos. Sincero, divertido e honesto. Tinha sempre uma palavra agradável e educada.

Neste intervalo de dias, entre o dia que o Ferraz partiu e o dia que será feita a sua cerimónia fúnebre de despedida, partilho neste espaço de opinião, uma breve memória do Ferraz, das nossas lides partidárias.

Se o Ferraz cá estivesse não sonharia que 20/25 anos depois, a Jota do Autonomia XXI, apesar de uns quantos amuos pelo meio, estaria unida para um singelo, mas sentido Adeus, a um “bom pequeno” na sua curta vida, grande na sua grandiosidade de ser humano.

Ferraz se cá estivesses, darias uma gargalhada Valente!

À família enlutada, endereço as minhas condolências. Que descanse em paz.