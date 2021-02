13 condutores detidos numa semana com 42 acidentes na Madeira

Na última semana foram detidos 13 condutores nas estradas da Madeira. Nove foram apanhados pela PSP a conduzir embriagados, três sem carta de condução e um outro indivíduo foi detido em Machico por conduzir um automóvel com carta apreendida.

Entre os dias 5 e 11 de Fevereiro a polícia registou um total de 42 acidentes de viação, que provocaram sete feridos ligeiros e dois graves, um deles que acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio mendonça.

Destes, destacam-se 31 colisões, oito despistes e três acidentes não especificados.

A Polícia de Segurança Pública “aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades, limites ao consumo do álcool e substâncias psicotrópicas, utilização dos cintos de segurança e não utilização de telemóveis aquando do exercício da condução automóvel”.