Açores com 19 novos casos, maioria em Rabo de Peixe

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 19 novos casos de covid-19, dos quais 17 na ilha de São Miguel, um na Terceira e outro no Pico, informa hoje a Autoridade de Saúde Regional.

A entidade adianta que foram realizadas 1.827 análises, nas últimas 24 horas, e detetados 16 novos casos na vila de Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande, em São Miguel), que se mantém em cerca sanitária, e ainda um caso no concelho de Ponta Delgada, também em São Miguel.

Os restantes casos de hoje foram detetados no concelho da Praia da Vitória (Terceira) e Madalena do Pico.

Nas últimas 24 horas há ainda a assinalar a recuperação de 11 pessoas, todas na ilha de São Miguel.

Quanto a internamentos, continuam 13 pessoas hospitalizadas nos Açores.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas 10 pessoas com covid-19, quatro das quais continuam na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital do Santo Espírito da Terceira estão duas pessoas internadas, uma das quais em UCI, e no Hospital da Horta, no Faial, há um doente internado.

Existem presentemente 126 casos ativos na região, sendo 104 em São Miguel, 16 na Terceira, dois no Faial, três em São Jorge e um no Pico.

Desde o início da pandemia, foram detetados nos Açores 3.773 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 29 mortes e 3.515 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 2,3 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.