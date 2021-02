O presidente do Governo Regional garantiu hoje que não haverá alteração no calendário lectivo da Região, pelo menos até as férias da Páscoa.

Ao contrário do continente, vincou que na Madeira além das mini férias do Carnaval, também haverá a habitual interrupção lectiva por ocasião da Páscoa.

Assegurou ainda que os exames nacionais na Região irão realizar-se de acordo com o calendário já definido.