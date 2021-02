Mais 9 casos positivos nas escolas põe em confinamento 161 alunos e professores

A Secretaria Regional da educação acaba de informar que, hoje, regressaram ao regime de aulas presencial 9 turmas, num total de 166 alunos, e 14 docentes e não docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da RAM.

Em sentido contrário, "foram registados casos positivos em seis discentes, um docente e duas auxiliares, que resultaram no confinamento de nove turmas/salas, num total de 149 alunos/crianças, 12 docentes/educadoras e oito auxiliares."

A Secretaria dá conta, igualmente, que foram registados "contactos de oito alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, que resultaram no isolamento profilático, até indicação em contrário das autoridades de saúde, de nove turmas/salas, num total de 149 alunos/crianças, sete docentes e sete não docentes".

"Como medida profilática, devido a um caso positivo de um docente referenciado ontem, na EB1/PE Vale da Cova e Pico, estão em confinamento quatro turmas, num total de 53 alunos, 12 docentes/educadoras e oito não docentes."

Conheça a lista de escolas com casos positivos e contactos:

Externato Princesa Dona Maria Amélia

Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (36 alunos) e dois docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Camacha

Duas crianças testaram positivo. Na sequência, duas salas (42 crianças), quatro educadoras e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (14 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Ribeiro de Alforra

Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (13 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB123/Creche Bartolomeu Perestrelo

Uma educadora testou positivo. Na sequência, duas salas (29 crianças), cinco educadoras e cinco não docentes estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE/Creche dos Maroços de Santo António da Serra

Uma auxiliar testou positivo.

Infantário Auxílio Maternal do Funchal

Uma auxiliar testou positivo. Na sequência, uma sala (15 crianças) e uma auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE Vale da Cova e Pico

Na sequência do caso positivo de um docente, referenciado a 9 de fevereiro, três turmas (40 alunos), uma sala (13 crianças), 12 docentes e oito não docentes estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Boliqueime

Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (12 crianças), duas educadoras e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Lombo de São João

Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, duas turmas (18 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Infantário Cidade dos Brinquedos

Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (13 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Colégio Infante D. Henrique

Devido a contacto de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, duas turmas (41 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva

Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (23 alunos) está em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Achada

Devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (22 alunos) e dois docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE do Areeiro e Lombada

Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (20 crianças), duas educadoras e três não docentes e um assistente operacional estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.