Irmãos suspeitos de preparar ataque terrorista detidos na Alemanha e Dinamarca

Três irmãos sírios, suspeitos de preparar um atentado terrorista com explosivos, foram detidos nos últimos dias na Alemanha e na Dinamarca, divulgou ontem o Ministério Público da região alemã da Saxónia-Anhalt.

Os serviços de informações dinamarqueses confirmaram ontem, por sua vez, a detenção de outras 13 pessoas, das quais sete foram colocadas em prisão preventiva.

Até ao momento, as autoridades dos dois países não esclareceram se todas estas detenções estão relacionadas.

No caso dos irmãos oriundos da Síria, dois deles foram detidos no passado fim de semana na Dinamarca e o terceiro em Hesse (região centro da Alemanha), precisou o Ministério Público da Saxónia-Anhalt.

Os três homens, com idades compreendidas entre os 33 anos e os 40 anos, são suspeitos de preparar "um ato de grave violência que coloca o Estado em perigo", referiram as autoridades da Saxónia-Anhalt, sem fornecerem mais detalhes.

Por seu lado, os serviços de informações dinamarqueses (PET) confirmaram ter efetuado, entre sábado e segunda-feira, 13 detenções durante uma operação conduzida num grande subúrbio da capital dinamarquesa, Copenhaga, mas sem fornecer pormenores sobre os suspeitos.

De acordo com as autoridades dinamarquesas, sete pessoas foram colocadas em prisão preventiva por suspeita "de planeamento de um ou de mais ataques terroristas ou de participação numa tentativa de ato terrorista".

O PET precisou que estas pessoas são suspeitas de terem adquirido componentes para o fabrico de explosivos.

Segundo o Ministério Público alemão, as forças policiais conseguiram localizar os três irmãos sírios através de encomendas 'online', realizadas em janeiro, de produtos químicos que podem ser utilizados na composição de um explosivo.

A polícia também realizou buscas domiciliárias, incluindo numa casa na cidade alemã de Dessau, onde foram encontrados "10 quilos de pólvora negra".

As buscas conduzidas na Dinamarca levaram também à descoberta de componentes químicos, de acordo com o Ministério Público alemão.

O título alemão Der Spiegel avançou, entretanto, que uma bandeira do grupo autoproclamado Estado Islâmico (EI) foi encontrada durante as buscas no território dinamarquês.

As autoridades da Alemanha continuam em estado de alerta em relação à ameaça islamita no país, nomeadamente desde um ataque ocorrido em Berlim em dezembro de 2016, que fez 12 mortos, que foi reivindicado pelo grupo extremista.

Foi o ataque 'jihadista' mais mortífero cometido em solo alemão.

Desde 2009, as autoridades alemãs já impediram 17 tentativas de atentados terroristas, a maioria desde o ataque de 2016, de acordo com o Ministério do Interior alemão.

Mais recentemente, na primavera de 2020, as forças alemãs conseguiram desmantelar no estado da Renânia do Norte-Vestfália (o mais populoso da Alemanha) uma célula de presumíveis terroristas oriundos do Tajiquistão com ligações ao EI, segundo indicou o procurador nacional para o antiterrorismo, Peter Frank.

"A Alemanha e a Europa ocidental ainda estão na mira dos islâmicos radicais", alertou o responsável em novembro de 2020.

Desde 2013, o número de islâmicos identificados como perigosos que se encontram em território alemão aumentou cinco vezes, estimando-se que são atualmente na ordem dos 615, segundo o Ministério do Interior alemão.