A Secretaria Regional da Saúde lamentou o falecimento de três doentes com Covid-19, todos eles homens e com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Tinham 82, 85 e 92 anos, respectivamente.

Às famílias enlutadas, a SRS apresenta sentidas condolências.

A Região passa a somar um total de 60 óbitos associados à Covid-19.