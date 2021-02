Desporto madeirense prepara retoma progressiva

A expectativa é optimista, mantendo-se este quadro favorável quanto ao evoluir da pandemia de covid-19 na Região. Nesse sentido, o desporto madeirense prepara, atempadamente, a retoma da sua actividade, sobretudo a nível competitivo. Este foi um dos pontos principais, na manhã desta sexta-feira, numa reunião promovida pela Direcção Regional de Desporto, que juntou representantes de 30 Associações Regionais de Modalidade e Multidesportivas. Um encontro que serviu para preparar a estratégia a seguir, assim que exista ‘luz verde’, por parte do Governo Regional, para a retoma da competição.

As actuais medidas de confinamento, que impedem a prática desportiva na Região com exepção das equipas profissionais, vão estar em vigor até 21 de Fevereiro. Por isso, de acordo com o cenário mais optimista, é expectável que algumas dessas restrições sejam levantadas na resolução do executivo madeirense, a sair do próximo conselho de Governo Regional, na quinta-feira.

Ainda não é possível definir, de forma concreta, as datas para essa retoma, pois tudo vai depender da evolução da pandemia e, nessa sequência, da decisão do Governo Regional. “Esta reunião serviu para apresentar a nossa estratégia de desconfinamento progressivo e perceber as preocupações de cada associação, no quadro actual e perspectivando um hipotético desconfinamento no futuro breve”, sublinhou o director regional do Desporto, David Gomes, em declarações ao DIÁRIO. As conclusões serão agora apresentadas ao secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho. “Dentro daquilo que é acção responsável que o Governo Regional tem tido, no equilíbrio entre a saúde pública e o desconfinamento, poderá haver aqui algum espaço para desconfinar progressivamente as modalidades desportivas, tendo sempre por base as especificidades de cada uma”.

“Perspectivando-se esta evolução positiva da pandemia, atendendo que vigora até 21 deste mês uma resolução, sendo essa resolução susceptível de ser alterada no próximo conselho de Governo, na próxima quinta-feira, provavelmente, vamos agora apresentar ao Governo o nosso plano e visão estratégica de um potencial desconfinamento, sempre feito de forma responsável”, acrescentou David Gomes.

Em relação à presença dos clubes madeirenses na competição nacional os princípios são os mesmos: “Se houver aqui alguma margem de desconfinamento, o que se pretende é que, quem já está a treinar, nomeadamente o escalão sénior daqueles que competem a nível nacional, poderá ter autorização para a retoma a nível competitivo. Se as equipas já estão a treinar, serão as primeiras a retomar os seus quadros competitivos”.

“Acredito que estamos no caminho certo e podemos, paulatinamente, criar condições para a retoma progressiva dos bons hábitos desportivos”, sublinhou David Gomes, que voltou a garantir que o Governo Regional vai “continuar a apoiar o movimento associativo como sempre o fez”, embora com algumas alterações, dando um exemplo. “É impossível pagar viagens que não se concretizaram. Se um evento desportivo não se realizou, não se pode pagar por esse mesmo evento”.