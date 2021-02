Céu muito nublado e vento fraco para esta sexta-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira de céu muito nublado e com vento fraco para toda a Região.

Está igualmente prevista uma pequena descida da temperatura.

Quanto ao mar, na costa Norte haverá ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros. Já na costa sul as ondas serão de sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros.

Aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta sexta-feira A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta sexta-feira, 12 de Fevereiro.

De relembrar que está em vigor um aviso de agitação marítima forte.