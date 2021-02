Retoma da competição de futebol e futsal na Madeira não gera consenso

A retoma do futebol e futsal regional está dependente das decisões do executivo madeirense, nomeadamente das resoluções dos dois próximos dois conselhos de Governo, a 11 e 18 de Fevereiro. Por outro lado, segundo foi possível apurar, a retoma não gera consenso entre os clubes. Se uns admitem o regresso da competição a breve prazo, outros consideram que, nos próximos tempos, não estão reunidas as condições, tendo em conta o risco associado à pandemia de covid-19.

O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Marote, esteve reunido, esta terça-feira, com representantes dos clubes, via on-line, e segundo foi possível apurar, não existe consenso quanto à retoma da competição, mas ainda não foi tomada qualquer decisão definitiva sobre esta matéria.

Recorde-se que as actuais medidas de confinamento na Região estão em vigor até 21 deste mês. A AFM pretende avançar para a retoma das competições assim que exista ‘luz verde’ por parte do executivo madeirense. Só após as resoluções do Governo Regional é que será tomada uma decisão.