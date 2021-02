Funchal reconhecido como Município Amigo do Desporto pelo quinto ano consecutivo

O Funchal voltou a ser premiado com o galardão Município Amigo Desporto pela a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD). Este é o quinto ano consecutivo em que o Funchal recebe a bandeira que reconhece as políticas e investimentos que a autarquia tem feito em prol do Desporto, ao qual se acrescentou o prémio 'Intervenção COVID-19 do Ano 2020', devido às boas práticas desportivas durante a pandemia.

O prémio, entregue pelo coordenador Nacional do Programa Município Amigo do Desporto, Pedro Mortágua Soares, foi recebido pela vereadora com o pelouro do Desporto na autarquia, Dina Letra.

“Este premio é o reconhecimento de todo o trabalho de boas práticas que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo Município do Funchal, um trabalho que realizamos em parceria com as associações, clubes e atletas da nossa cidade, com vista a assegurar que a prática desportiva chegue a todos os funchalenses e a vincar a importância da actividade física na melhoria da qualidade de vida”.

“Este ano fomos agraciados com mais um galardão relativo às politicas desportivas que implementamos durante a pandemia e que vem premiar as diversas iniciativas que rapidamente adaptamos e dinamizamos nas redes sociais, onde procuramos fazer com que o isolamento não fosse motivo para que as pessoas deixassem de ser ativas e adoptassem comportamentos sedentários”, acrescentou.

A vereadora concluiu dizendo que espera que o Funchal "continue, ano após ano, a ser uma referência a nível nacional".

A APOGESD determina que um Município Amigo do Desporto estabelece e implementa abordagens com o intuito de aumentar o desempenho organizacional das estruturas de planeamento e operacionalização desportiva, com vista à obtenção de excelentes resultados, ao nível do desenvolvimento desportivo.

De acordo com a Associação, o desporto é, por isso, um factor de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando o desenvolvimento desportivo português.

O galardão Município Amigo do Desporto assenta em dez áreas de análise, nomeadamente: Organização desportiva, Instalações desportivas, Eventos desportivos, Programas desportivos, Estratégias de sustentabilidade ecológica, Desporto solidário, Parcerias, Realidade Desportiva, Legislação, Marketing e Inovação.