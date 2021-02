Funchal prepara diagnóstico local de segurança

O Funchal vai celebrar um acordo de cooperação com o Observatório Permanente Violência e Crime da Universidade Fernando Pessoa, com vista à realização de um diagnóstico local de segurança no concelho, referiu hoje o presidente da Autarquia no final da Reunião de Câmara semanal.

A ideia é celebrar um Contrato Local de Segurança com o Ministério da Administração Interna, que contribua para o aumento do sentimento de segurança na cidade. “O primeiro passo era a realização de um diagnóstico local da situação, que antecede o posterior plano de acção a ser financiado pelo MAI, e é isso que começaremos agora a fazer", referiu Miguel Silva Gouveia.

Nas próximas semanas começarão a ser realizados questionários presenciais em toda a área geográfica da cidade, com uma amostra significativa, tendo em conta a densidade populacional do concelho.

O autarca explica que o Observatório foi escolhido por ser “uma instituição com experiência na elaboração de Diagnósticos Locais de Segurança", dando como exemplo diversos trabalhos realizados no distrito do Porto, em parceria com o Comando Metropolitano do Porto da PSP, a Câmara Municipal do Porto, e a Fundação para Ciência e Tecnologia, entre outros.

Miguel Silva Gouveia diz que os Contratos Locais de Segurança são “instrumentos privilegiados para colocar em prática a cooperação institucional entre a administração central e as autarquias locais, em interacção com a comunidade, com vista à redução de vulnerabilidades sociais, à prevenção da delinquência e à eliminação de factores que contribuam para as taxas de criminalidade identificadas nas áreas de intervenção”.

A Reunião de Câmara de hoje ficou igualmente marcada pelo despedimento do trabalhador municipal identificado como responsável por um acto de vandalismo perpetrado no passado mês de Setembro no edifício dos Viveiros, sede do Departamento Municipal de Ambiente, num episódio no qual foram vandalizadas 11 viaturas afectas ao Departamento do Ambiente.

Na altura, a Autarquia procedeu a todas diligências necessárias, no sentido de reportar este acto de vandalismo às autoridades competentes, tendo entrado em contacto com a Polícia Judiciária e com a Polícia de Segurança Pública, “mas os serviços não deixaram, contudo, de apurar a situação internamente e, após a empresa de segurança que presta serviços nos espaços municipais ter visionado as câmaras de vigilância do parque, foi possível identificar as ações do trabalhador em causa."

Foi preciso “dar o exemplo e ter mão pesada com um caso de vandalismo interno que pôs em causa o serviço que é prestado à população e a integridade dos próprios colegas”, frisou o presidente, garantindo que continuará a fazer o que for necessário para repor ao Funchal as condições de segurança pelas quais a cidade sempre se notabilizou.