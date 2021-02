42 milhões investidos para pagar layoff e ajudar empresas

A manchete deste domingo, 7 de Fevereiro de 2021, do seu DIÁRIO é o Layoff e apoio à retoma já custaram 42 milhões. A explicar estes números, acrescentamos que "A ajuda da Segurança Social cresceu 376 vezes em 2020, abrangendo mais de 2 mil empresas e perto de 14 mil trabalhadores na Madeira". Leia mais na página 5.

A grande foto da primeira página é o do ferry 'Lobo Marinho' em Viana do Castelo e o título Temos ‘Lobo’ para mais 18 anos. Em concreto, referimos que o "Grupo Sousa investiu 1,5 milhões de euros na manutenção do ‘ferry’, uma revisão profunda que envolveu 150 operacionais do estaleiro de Viana do Castelo. Após a fase de testes, o navio regressa à Madeira para mais 30 mil horas de navegação". Leia todo o artigo na dupla página 20 e 21.

Outra notícia de realce é a que fala que coloca o Funchal no pódio das maiores subidas de preços das casas. A verdade é que "a capital madeirense figura no top 3 nacional dos maiores ritmos de crescimento entre o 2.º e 3.º trimestre de 2020", num artigo que pode ler na página 36. Sobre a mesma perspectiva, o imobiliário, um artigo que diz que as "empresas do ramo imobiliário mantêm boas perspectivas para este ano, mas temem impacto da pandemia". Igualmente uma dupla para ler nas páginas 18 e 19.

Não menos importante e temática crucial para a economia madeirense, saiba que Madeira e Lisboa avaliam regime do CINM, isto porque um "grupo de trabalho é formalizado esta semana e vai coordenar a avaliação do custo-benefício aos auxílios de Estado na Zona Franca". Leia para perceber mais na página 4.

Por fim e não menos importante, notícia de ontem , que surpreende. Parlamento regista primeiro caso positivo, uma vez que uma "deputada terá sido contagiada em contexto familiar. Presidente José Manuel Rodrigues, ‘vice’ José Prada e duas secretárias seguem para isolamento" e na mesma perspectiva e como tem sido há quase um ano, o balanço diário. "Há 91 novos infectados e sobem para 51 as mortes por Covid". Leia toda a actualidade sobre o tema nas páginas 6 e 7.

