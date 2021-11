Surto de covid-19 encerra Infantário Cidade dos Brinquedos

Foram identificadas esta quarta-feira sete crianças do Infantário Cidade dos Brinquedas infectadas com SARS-Cov-2. Na sequência da descoberta destes positivos foi declarada a situação de surto, estando os casos distribuídos por diversas salas do infantário.

O surto levou ao encerramento deste estabelecimento de ensino, até ao próximo dia 12 de Novembro. No total, estão em isolamento profilático 284 crianças e 58 funcionários deste infantário.