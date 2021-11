Assaltante de bar de poncha fica em liberdade

O homem que foi apanhado em flagrante delito a assaltar um bar de poncha na zona Velha da Cidade, na madrugada de ontem, vai ficar em liberdade, com Termo de Identidade e Residência, informou a PSP num comunicado emitido.

A PSP adiantou que a detenção ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento, tendo o carro-patrulha da Esquadra do Funchal surpreendido o cidadão no interior de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas, após ter arrombado a sua porta de entrada para o efeito.