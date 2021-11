Binter lança promoção para viajar entre Madeira e Ilhas Canárias

A Binter acaba de lançar uma promoção que permite adquirir passagens a preços mais reduzidos entre a Madeira e as Ilhas Canárias.

A nova promoção aplica-se às passagens adquiridas a partir de hoje, dia 3 de Novembro, até 15 de Novembro, para viajar entre o dia 22 de Novembro e o dia 31 de Março de 2022.

Durante estes dias, os passageiros podem comprar as passagens desde 60,85 euros para voar para as Ilhas Canárias. Estes preços são válidos por percurso em caso de adquirir uma passagem de ida e volta.

Além disso, a partir de 2 de Novembro, a Madeira tem ligação com as Canárias através da ilha de Tenerife, todas as terças-feiras e sábados.

Às terças-feiras e sábados, um voo partirá do aeroporto da Madeira às 14 horas e aterrará no aeroporto de Tenerife Norte - Cidade de La Laguna às 15h20. O voo no sentido inverso partirá às 16h05 horas e aterrará às 17h25.

A companhia aérea mantém os dois voos que actualmente opera entre a ilha de Gran Canaria e Funchal, todas as quintas-feiras e domingos.

Às quintas-feiras, a saída do aeroporto da Madeira será às 12h30 e aterrará na Gran Canaria às 14 horas. O retorno será às 14h45, com chegada às 16h15.

Por outro lado, aos domingos, um avião partirá do arquipélago às 13h45, com chegada às 15h15. O voo no sentido inverso partirá às 16 horas, com aterragem na Madeira às 17h30.

Os bilhetes podem ser adquiridos através dos canais de venda habituais da companhia www.binter.pt ou através das agências de viagens.