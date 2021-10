Administração confirma surto de covid-19 no Madeira SAD

Conforme o DIÁRIO já havia avançado em primeira mão, a equipa feminina do Madeira Andebol SAD está a cumprir isolamento profilático até ao dia 30 de Outubro, confirmou há instantes a Administração do clube em comunicado.

"A Administração do Madeira Andebol SAD, vem, pelo presente, comunicar que a sua equipa principal, atletas e corpo técnico, encontra-se em isolamento profilático até ao próximo dia 30/Outubro, inclusive, devido ao surto do covid-19 detectado em duas atletas, no regresso à Região, após realização de uma jornada dupla no continente", pode ler-se na nota remetida à redacção.

"Todas as atletas e respectivos técnicos encontram-se bem, respeitando com as normas imanadas pela Autoridade de Saúde da Região", informa também a SAD.

A mesma nota adianta ainda que "o clube está a tentar proceder ao adiamento dos jogos marcados para os dias 30 e 31 de Outubro, aguardando a concordância dos clubes, neste caso, Juventude Desportiva de Lis e SIR 1º de Maio, com a respectiva anuência da FPA e do Club Sports Madeira, envolvidos, directamente, no processo, dado tratar-se de uma jornada dupla".