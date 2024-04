Um outro lado fulcral do Madeira Island Ultra Trail

Faltam poucas horas para que a edição de 2024 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) esteja nos trilhos madeirenses. Será pelas zero horas de sábado que este evento internacional, que integra o circuito mundial World Trail Majors, terá a seu tiro de largada, com a partida da prova dos 115 quilómetros, a ser dada na vila do Porto Moniz, para os cerca de mil atletas, dos mais de três mil que integram esta 15.ª edição da prova madeirense.

Se as emoções e o espectáculo é todo feito por estes ‘bravos aventureiros’ do trail running, há outros, que mesmos não sendo os protagonistas são peças fundamentais para o sucesso e a segurança de todos.

Uma vez mais a segurança do MIUT é feita com a imprescindível coordenação operacional dos meios envolvidos, por parte do Serviço Regional de Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro.

Forças em prontidão: EMIR; Comando Territorial da Madeira – GNR; Comando Regional da Madeira – PSP; Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários Madeirenses; Bombeiros Municipais de Machico; Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos; Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa, Zona Militar da Madeira; Corpo de Polícia Florestal do IFCN.

A estes há que não esquecer o papel fundamental das equipas médicas em vários postos de abastecimento, com oxigénio e material de socorro, preparadas para qualquer eventualidade. Estamos a falar de 10 postos médicos ao longo dos percursos MIUT com um total de 33 enfermeiros e oito médicos do Hospital Particular da Madeira, que é um dos principais parceiros do evento.

A segurança é ainda reforçada com 20 pessoas para controlo das barreiras horárias e quatro elementos de coordenação de segurança.

Check-in com novo dia com casa cheia

Hoje logo bem cedo o Fórum Machico voltou a encher-se de gente, para aquele que é o derradeiro dia para o check-in obrigatório dos atletas.

As portas abriram pelas 10 horas, mas duas horas antes já estava criada a fila com atletas. Refira-se que este último dia de check-in prolonga-se até às 22 horas.

Já pelas 21h30 está agendada a saída do autocarro de Machico que irá levar os atleta

s, que irão participar na prova dos 115 quilómetros, rumo ao Porto Moniz, local onde está instalada a linha de partida daquela que é a distância rainha do evento, e que integra o circuito mundial World Trail Majors.